POL-HRO: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führt zu hohem Sachschaden

Sanitz (ots) -



Am Nachmittag des 21.12.2022 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem

Verkehrsunfall bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt

wurden.



Ein Fahrzeugführer war auf der L191 in Richtung Dänschenburg

unterwegs, als dieser in einer mit 50km/h ausgewiesenen Rechtskurve

nach links von der Fahrbahn abkam. Hier streifte er die Leitplanke

und einen dahinterliegenden Baum.

Durch die erhöhte Geschwindigkeit, welche sich laut Aussagen des

Fahrers auf ca. 70 Kilometer pro Stunde beliefen, prallte das

Fahrzeug von der linksseitig gelegenen Schutzplanke ab, querte die

Fahrbahn und kollidierte auf der gegenüberliegenen Seite ebenfalls

mit der Schutzplanke, in welcher das Fahrzeug dann zum Stehen kam.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht,

dass der Fahrzeugführer unter Alkohol und/ oder berauschenden Mitteln

stehen könnte. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab 0,00

Promille; allerdings zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis

auf Amphetamine.



Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer wurden noch vor Ort

medizinisch betreut, mussten aber nicht weiter in einem Krankenhaus

behandelt werden.



Aufgrund des Unfalls wurden ein Baum und ca. 21m Schutzplanke

beschädigt. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die Summe des

Gesamtschadens beläuft sich auf etwa 15.000 EUR.



Für die Bergung des PKW war die Fahrbahn zunächst halbseitig, dann

komplett gesperrt.



Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund der

Einnahme berauschender Mittel wurde seitens der Polizei gefertigt.





