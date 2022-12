POL-SN: Nach zwei Taschendiebstählen: Polizei Schwerin rät zur Achtsamkeit

Schwerin (ots) -



Am Rande des Schweriner Weihnachtsmarktes kam es am gestrigen Tage zu zwei Diebstahlshandlungen. Im ersten Fall näherten sich gegen 16.20 Uhr zwei unbekannte Tatverdächtige einem 57-jährigen Schweriner im Bereich der Eisbahn am Südüfer des Pfaffenteiches. Die beiden Personen kamen dem Geschädigten in einem Gespräch ungewöhnlich nahe. Als die Männer von dannen zogen, bemerkte der Geschädigte die Diestahl seines Handys und verfolgte die Tatverdächtigen. Diese legten das Mobiltelefon daraufhin ab und flüchteten.

Der zweite Fall ereignete sich am gleichen Tag auf dem Marienplatz. Gegen 18.10 Uhr wurde einer 23-jährigen Geschädigten unter ähnlichen Umständen ihr Mobiltelefon entwendet. Auch sie bemerkte den Diebstahl und stellte die Unbekannten zur Rede, die ihr daraufhin ihr Handy zurückgaben. Bei den unbekannten Tatverdächtigen handelt es sich in beiden Fällen um 2 Männer mit südländischem Erscheinungsbild.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in Bezug auf den Aufenthalt in Menschenansammlungen zur Achtsamkeit. Tragen Sie Wertsachen eng am Körper und werden Sie mißtrauisch, wenn sich Ihnen unbekannte Personen unangemessen nähern.



