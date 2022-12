POL-NB: Eine verletzte Person nach Auffahrunfall auf der B104

B104/ Malchin (ots) -



Am heutigen Nachmittag, gegen 13:30 Uhr kam es auf der B104 zwischen Stavenhagen und Malchin zu zwei Verkehrsunfällen mit insgesamt fünf beteiligten Pkw.



In beiden Fällen handelt es sich um Auffahrunfälle.

An dem ersten Verkehrsunfall waren zwei Pkw beteiligt. Die entstandene Sachschadenshöhe beträgt ca. 7.000 Euro.



Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich nur knapp 25 Meter dahinter. In diesem Fall kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Infolge des Aufpralls wurde eine 58-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Malchin gebracht.



Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und müssen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt.



Die B104 wurde auf Höhe des Abzweiges Duckow für ca. eine Stunde vollgesperrt.



Derzeit ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Die Bergung der Fahrzeuge dauert an.



