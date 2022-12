POL-HST: Hoher Schaden durch Betrugsmasche - Jobangebot ´App-Tester´

Insel Rügen (ots) -



Am Dienstag, dem 20.12.2022 wurde der Polizei in Bergen auf Rügen ein Betrug gemeldet, welcher einen Schaden von etwa 35.000 Euro verursachte.



Demnach hatte die 19-jährige deutsche Geschädigte im Internet auf einer Plattform ein Inserat eingestellt, in welchem sie nach einem Job suchte. Bei ihr meldete sich jemand und bot ihr einen als sogenannte "App-Testerin" an. Was verlockend klang, sollte sich letztlich als kriminell herausstellen.



Die Geschädigte eröffnete absprachegemäß ein Konto bei einer Bank und übergab die Zugangsdaten an den vermeintlichen Arbeitgeber. In den darauffolgenden Wochen erhielt sie zwar zunächst ihren Lohn, später schon aber nicht mehr und zudem stellte sie fest, dass es unzählige merkwürdige Kontobewegungen gab, also sowohl Gutschriften als auch Abbuchungen. Auch bekam sie Rechnungen, die sie nicht verursachte. Gleichzeitig hatte sie nunmehr keinen Zugriff auf das Konto und erreichte auch keinen Verantwortlichen mehr, so dass sie sich zur Anzeigenerstattung entschloss. Der entstandene Gesamtschaden wird mit etwa 35.000 Euro beziffert.



Seit geraumer Zeit gibt es diese Betrugsmasche im Netz. Kriminelle versprechen ein überdurchschnittliches Gehalt für das Testen von Apps. Letztlich wollen die Täter so an die Daten der Geschädigten kommen. Die dann eröffneten Konten werden etwa für Drogen-Bestellungen im Darknet oder insgesamt für Geldwäsche genutzt. Unter Umständen macht man sich selbst sogar strafbar.



Die Polizei rät Jobsuchenden die Seriosität einer entsprechenden Firma unbedingt zu prüfen. Auch erkennt man die Betrüger häufig an Rechtschreib- und Grammatikfehlern in den Anzeigen. Auch der bloße Kontakt über Messenger-Dienste kann ein Zeichen für unseriöse Angebote sein. Ebenso sollten die Alarmglocken läuten bei überdurchschnittlich hohen Gehaltsangeboten. Persönliche Daten, gerade in Bezug auf Ausweise und Konten, sollten im Netz oder Messenger nicht ohne Weiteres Preis gegeben werden. Im Zweifel einmal mehr bei der örtlichen Polizei nachfragen, insbesondere wenn man bereits Opfer einer solchen Masche geworden ist.



