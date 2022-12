POL-NB: Unbekannter Täter versucht Playstationspiele zu entwenden

Neubrandenburg (ots) -



Am 20.12.2022 wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zu einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt in der Mirabellenstraße gerufen.



Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 14:55 Uhr insgesamt 30 Playstationspiele in einem Warenwert von ca. 1.600 Euro zu entwenden. Als der Ladendetektiv den Unbekannten aufhalten wollte, flüchtete dieser aus dem Geschäft und ließ das Diebesgut zurück.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, ein südländisches Erscheinungsbild, trug eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Wollmütze.



Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen gegen den unbekannten Täter aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen geben können. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter 0395 - 5582 5224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



