POL-SN: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Schwerin

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am gestrigen Tag in der Schweriner Weststadt: Gegen 10.45 Uhr stieß im Einmündungsbereich der Johannes-Brahms-Straße/ Leonhard-Frank-Straße der Wagen einer 18-jährigen Schwerinerin mit dem Auto einer 62-jährigen Frau aus dem nahen Schweriner Umland zusammen. Die beiden Frauen blieben unverletzt, beide Wagen waren jedoch schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf ca. 16.000 Euro. Eine Anzeige zum Verdacht der Vorfahrtverletzung wurde von der Polizei gefertigt.

Beide Beteiligte verfügen über die deutsche Staatsangehörigkeit.



