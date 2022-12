POL-LWL: Drei PKW in Verkehrsunfall auf BAB 24 verwickelt - Unfallfahrer flüchtet zu Fuß

Zarrentin/ Stolpe (ots) -



Insgesamt drei PKW waren in einen Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der BAB 24 bei Zarrentin verwickelt, bei dem es zu einem vorläufig geschätzten Gesamtschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro kam. Zunächst war ein bislang unbekannter Autofahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem PKW gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Während der Fahrer eines nachfolgenden Autos noch rechtzeitig bremsen konnte, fuhr ein weiterer PKW auf das bremsende Fahrzeug auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Nach dem Vorfall flüchtete der Unfallfahrer, der mit dem PKW gegen die Mittelschutzplanke geprallt war, zu Fuß vom Unfallort. Eine sofortige Suche nach dem Unfallfahrer mittels Polizeihubschrauber und Fährtenhund blieb bislang erfolglos. Weshalb der Fahrer nach dem Unfall zu Fuß flüchtete ist nach jetzigen Erkenntnissen völlig unklar. Die Polizei hat das Unfallauto, an dem polnische Kennzeichen angebracht waren, zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und ermittelt jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg zeitweilig voll gesperrt werden.



