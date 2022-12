POL-HRO: Onlinebetrüger erbeutet fünfstelligen Geldbetrag

Rostock (ots) -



Eine 37-jährige Rostockerin erstattete Anzeige bei der Polizei, nachdem sie Opfer eines Betruges geworden war.



Die Frau wurde am gestrigen Dienstag von einem Betrüger telefonisch kontaktiert, der sich als vermeintlicher Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Der Unbekannte spielte der Geschädigten vor, dass auf ihrem Konto verdächtige Transaktionen festgestellt wurden. Im weiteren Verlauf konnte der vermeintliche Bankmitarbeiter die Konto- und Anmeldedaten der Geschädigten benennen und erlangte somit das Vertrauen der Rostockerin.

Der Betrüger war nach telefonischer Übermittlung der TANs in der Lage, auf das Konto der Anzeigenerstatterin zuzugreifen, sodass ein fünfstelliger Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht werden konnte.



Einige Zeit später wurde der Rostockerin der dreiste Betrug bewusst und sie informierte unverzüglich die Polizei.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Die Rostocker Polizei rät in diesem Zusammenhang folgende Hinweise zu beachten:

Verwehren Sie Unbekannten den Zugriff auf Ihre Geräte!

Geben Sie niemals Passwörter oder Online-Banking-Anmeldedaten weiter!

Stoppen Sie gegebenenfalls den Fernzugriff, indem Sie das Gerät ausschalten!

Am Telefon nicht bedrängen lassen und das Telefonat sofort beenden!



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell