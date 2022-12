POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Röbel (ots) -



Am 20.12.2022, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger aus

Nossentiner Hütte mit seinem PKW VW Golf die Landstraße L 20 aus

Nossentiner Hütte kommend in Richtung Hohen Wangelin, als er nach

rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten überfuhr und dann

neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme wurde

durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallbeteiligten

wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von

1,95 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme

angeordnet und im Krankenhaus Röbel durchgeführt. Der Führerschein

des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Zur Bergung

des Fahrzeuges wurde die L 20 kurzzeitig gesperrt. Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr wurde erstattet.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell