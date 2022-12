POL-HST: Vormittags betrunken am Steuer

Stralsund (ots) -



Am Dienstag, dem 20.12.2022 führten Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund gegen 10:00 Uhr in der Kniepervorstadt eine Verkehrskontrolle bei einem Land Rover durch.



Dieser kam ihnen zunächst im Gegenverkehr entgegen und sie entschlossen sich dazu, diesen zu kontrollieren. Bei dem 58-jährigen deutschen Fahrer führten sie im Weiteren einen Alkoholvortest durch. Dieser ergab dann einen Wert von 1,37 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und bei dem Delinquenten eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Das Auto musste er anschließend stehen lassen. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen.



