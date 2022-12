POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall bei Anklam

Details anzeigen Verkehrsunfall auf der B 197 bei Anklam Verkehrsunfall auf der B 197 bei Anklam

Anklam (ots) -



Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 197 zwischen Pelsin und Stretense (bei Anklam) sind heute Vormittag (20.12.2022, 11:00 Uhr) drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist der 61-jährige deutsche Fahrer eines Peugeot nach rechts von der Fahrer abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto drehte sich daraufhin zum Teil um die eigene Achse. In der weiteren Folge prallte ein BMW, der direkt dahinter fuhr, in den Peugeot. Durch den Unfall wurde der 61-Jährige lebensbedrohlich und sein 24-jähriger deutscher Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurden sie durch zwei Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der 29-jährige tunesische BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbst in medizinische Behandlung. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Zu Klärung der genauen Unfallursache ist derzeit ein Sachverständiger der DEKRA im Einsatz. Auch die Maßnahmen der Polizei dauern gegenwärtig an. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen demnächst abgeschleppt werden. Die B 197 ist im Bereich des Unfalls bereits seit 11:10 Uhr gesperrt. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Sperrung noch bis etwa 14:30 Uhr aufrechterhalten bleibt.



