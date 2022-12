POL-HST: Bus kommt von Straße ab - drei Schwerverletzte

Mukran (ots) -



Am heutigen Dienstagmorgen, dem 20.12.2022 ereignete sich bei Mukran auf der Insel Rügen ein schwerer Verkehrsunfall.



Ein Bus befuhr gegen 06:00 Uhr die Landesstraße 29 aus Richtung Sassnitz kommend in Richtung Prora. Auf Höhe der Ortslage Staphel kam der Bus aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verformte sich der vordere rechte Teil des Busses derart, dass der 53-jährige Fahrer eingeklemmt wurde. Er sowie zwei von drei Businsassen verletzten sich bei dem Unfall schwer. Ein 61-jähriger Fahrgast blieb unverletzt. Bei den beiden verletzen Fahrgästen handelt es sich um einen 12-jährigen Jungen und eine 59-jährige Frau. Die Freiwilligen Feuerwehren Sassnitz, Sagard und Binz waren im Einsatz. Daneben waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort. Für die Zwecke der Unfallaufnahme und Absicherung der Unfallstelle war selbige für etwa eine Stunde vollgesperrt.



Der Bus erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Zur möglichen Unfallursache gab es erste Hinweise, die auf ein eher gesundheitliches Problem beim Fahrer hindeuteten. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft und stammen aus der Region. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell