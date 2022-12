Presseeinladung: Pegel übergibt 33 neue Funkstreifenwagen an die Polizei

Innenminister Christian Pegel wird am Donnerstag neue Funkstreifenwagen an die Polizei übergeben – 32 für den Streifendienst im gesamten Bundesland, einen für die Ausbildung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes in Güstrow.

Medienvertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 22. Dezember 2022, 10 Uhr

Ort: Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik

der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz, Graf-Yorck-Straße 6, 19061 Schwerin

Insgesamt 13 Allradtransporter gehen an die Polizeiinspektionen Ludwigslust, Wismar, Güstrow, Neubrandenburg, Anklam und Stralsund. Insgesamt 20 Transporter ohne Allradantrieb erhalten die Inspektionen in Rostock, Schwerin, Ludwigslust, Wismar, Güstrow, Neubrandenburg, Anklam, Stralsund und die Fachhochschule. Die Kosten von insgesamt knapp zwei Millionen Euro werden aus dem Landeshaushalt finanziert.