POL-SN: Rauchmelder ausgelöst: Wohnungsbrand durch brennenden Adventskranz konnte verhindert werden

Der Reaktion eines aufmerksamen Hausmeisters ist es zu verdanken, dass ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gestern rechtzeitig gelöscht werden konnte.



Der Mann bemerkte gegen 16.40 Uhr das Piepen eines Rauchmelders aus der Wohnung einer 35-jährigen Ukrainerin in der Ziolkowskistraße und rief die Rettungskräfte.



Im Inneren der Wohnung wurde festgestellt, dass ein Adventskranz durch brennende Kerzen in Brand geraten war. Die Wohnungsnehmerin selbst war nicht anwesend.



Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, lediglich ein Möbelstück war durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat nun die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung gerade jetzt in der Adventszeit um umsichtiges Verhalten im Umgang mit Kerzen. Offenes Feuer sollte auf Grund der Brandgefahr niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.



