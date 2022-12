POL-SN: Ausparken führt zum Unfall mit Verletzter

Schwerin (ots) -



Beim rückwärts Ausparken stieß ein 81-Jähriger mit seinem Auto gegen den Rollator einer 85-jährigen Fußgängerin. Die Seniorin stürzte daraufhin und verletzte sich.

Der Unfall geschah Montagmittag in Neu Zippendorf in der Wuppertaler Straße. Die 85-jährige Schwerinerin wurde vor Ort ärztlich behandelt, musste aber nicht ins Klinikum eingeliefert werden.

Gegen den 81-jährigen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell