POL-GÜ: Transporterfahrer ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt

Am 19.12.2022, gegen 14:00 Uhr, wurden Einsatzkräfte des Polizeirevier Bützow über die riskante Fahrweise eines Transporterfahrers mit Anhänger informiert. Dieser Transporter konnte dann kurze Zeit später in der Neuen Bahnhofstr. in Bützow gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 33-jährige deutsche Fahrzeugführer hatte keinen Alkohol getrunken. Jedoch reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain. Darüber hinaus konnte der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorlegen, die erforderliche Fahrerlaubnis wurde ihm bereits vor längerer Zeit entzogen. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



