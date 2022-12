POL-HRO: Brand in Sternberger Mehrfamilienhaus

Sternberg (ots) -



Am 20.12.2022 kam es kurz nach Mitternacht zu einem Brand in dem

Keller eines Mehrfamilienhauses in Sternberg. In dem als Werkstatt

genutzten Kellerraum wurde neben Einrichtungs- und

Arbeitsgegenständen auch die Elektroanlage in Mitleidenschaft

gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Sternberg konnte den Brand zügig

löschen.



Die Polizei traf zudem einen 19-jährigen, alkoholisierten Mann am

Brandort an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort

übernommen.



Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden. Das Haus musste zudem

nicht evakuiert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann

aktuell noch nicht beziffert werden.



Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der schweren

Brandstiftung aufgenommen.







