POL-HRO: Ladendiebe auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Am vergangenen Samstag informierte ein aufmerksamer Ladendetektiv die Rostocker Polizei, da dieser zwei Ladendiebe während mehrerer Tathandlungen beobachtet hatte.



Der Mitarbeiter eines Drogeriegeschäftes hatte zwischen 15:50 Uhr und 16:30 Uhr gleich zwei Diebstahlshandlungen der beiden georgischen Tatverdächtigen beobachtet.

Nachdem sie ihre Taten in die Filialen der Rostocker Stadtteile Evershagen und Lütten Klein beendet hatten, verfolgte der Ladendetektiv die 29- und 50-jährigen Männer mit seinem Pkw und rief die Polizei.



Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte sowohl das Diebesgut im Pkw der beiden georgischen Tatverdächtigen als auch das Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell