POL-HST: Hoher Stehlschaden bei Wohnungseinbruch

Rambin (ots) -



Am Sonntag, dem 18.12.2022 wurde der Polizei ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in Rambin auf der Insel Rügen gemeldet.



Demnach kehrte der 56-jährige Geschädigte gegen 22:00 Uhr nach Hause zurück, nachdem er selbiges am Vortag gegen 17:00 Uhr verlassen hatte. Er stellte zunächst seine nicht verschlossene Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus fest und wunderte sich bereits. In der Wohnung musste er dann unter anderem den Diebstahl seines Safes feststellen. In diesem lagerten Gegenstände von beträchtlichem Wert. Ins Hausinnere gelangten der oder die unbekannten Täter offenbar gewaltsam. Für die weiteren Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen fünfstelligen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell