POL-SN: Verkehrsunfall mit Sachschaden: Mutmaßlicher Fahrer unter Alkoholeinfluss

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am 18.12. gegen 2.00 Uhr: Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er auf einen mutmaßlich kurz zuvor geschehenen Unfall in der Alexandrinenstraße aufmerksam geworden sei.



Hier war ersten Erkenntnissen nach ein 26-jähriger Mann mit seinem Wagen gegen einen parkenden Pkw geprallt und hatte Sachschaden verursacht. Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Fahrer unerlaubt zu Fuß vom Unfallort, konnte jedoch von Polizeikräften im Nahbereich gestellt werden.



Im Folgenden wurde festgestellt, dass der in Schwerin lebende Syrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde einbehalten und sein Wagen sichergestellt. Die Gesamtsachschadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 7.500 Euro.

Strafanzeige wurde erstattet.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden vom Kriminalkommissariat Schwerin geführt.



