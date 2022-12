POL-ANK: Nachmeldung zum Brand eines Reihenhauses in Greifswald

Greifswald (ots) -



Wie bereits mitgeteilt wurde, brannte am gestrigen Sonntag (18.12.2022) ein Reihenhaus in der Wolgaster Straße in Greifswald. Der 85-jährige deutsche und alleinige Bewohner konnte durch Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5397443).



Zur Unterstützung der kriminalpolizeilichen Arbeit wurde heute ein Brandursachenermittler als Sachverständiger eingesetzt. Dieser kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt an einem zusätzlichen Heizkörper ausgegangen werden kann. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu dauern an.



Der Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Greifswald, welcher im Zusammenhang mit dem Einsatz leicht verletzt wurde, konnte das Krankenhaus in der Nacht zum Montag wieder verlassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell