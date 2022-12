POL-SN: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach drei Diebstählen aus abgestellten Fahrzeugen

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei sucht derzeit nach Zeugen zu drei Diebstählen aus abgestellten Fahrzeugen:



Am 17.12. haben Geschädigte gegen 12.30 Uhr ihren Pkw kurzzeitig in der Von-Flotow-Straße hinter der Sporthalle abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, stellten sie fest, dass sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang verschafft und eine Handtasche aus dem Innenraum entwendet hatte.



Später kam es zu einer weiteren Tat in der Weststadt: Eine 33-jährige Schwerinerin stellte ihr Fahrzeug gegen 18.15 kurz in der Jean-Sibelius-Straße ab. Als sie nach einigen Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte auch sie fest, dass sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang verschafft hatte. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde der Geschädigten aus einer Tasche ein Portemonnaie mit Inhalt gestohlen.



Einen Tag später, am 18.12., kam es zu einer dritten Tat nach gleichem Muster:



Gegen 14.30 Uhr hatte eine 41-Schwerinerin kurzzeitig ihren Wagen auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes geparkt und das Fahrzeug verlassen. Als sie einige Minuten später zurückkam, stellte auch sie Schäden an ihrem Fahrzeug fest und bemerkte, dass ein unbekannter Täter eine Tasche aus dem Wagen entwendet hatte.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer hat in den beschriebenen Bereichen in den angegebenen Zeiträumen auffällige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 o. -1560 entgegen.



