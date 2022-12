POL-SN: 29-jähriger Schweriner weiterhin vermisst

Schwerin (ots) -



Der seit dem 16.12.2022 vermisste 29-jährige Schweriner wird weiterhin vermisst.

Letztmalig wurde der Mann im Bereich HELIOS Kliniken in Schwerin gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe. Sämtliche polizeiliche Maßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Vermissten, weshalb die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung bittet.Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:



- 183cm groß

- Kurze dunkelblonde Haare

- Beginnende Glatze

- Dunkle Jeanshose

- Schwarzes Kaputzenshirt.



Ein Foto des Vermissten kann hier eingesehen werden: https://fcld.ly/hlcxhau

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizei Schwerin unter 0385/5180-2224 sowie -1560, und in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell