POL-HRO: Zeugenaufruf nach körperlichem Angriff auf Rollstuhlfahrerin

Rostock (ots) -



Nachdem es am vergangenen Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Rostocker Kaufhaus kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 17:45 Uhr wurde eine 58-jährige Rollstuhlfahrerin vor der Behindertentoilette der "Galerie Rostocker Hof" durch eine bislang unbekannte Frau angegriffen. Hierbei wurde die gebürtige Rostockerin zunächst beleidigt, mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht attackiert und zu Boden gestoßen.

Im Anschluss entfernte sich die bislang unbekannte sowie schwarzhaarige Tatverdächtige, in Begleitung einer weiteren Frau sowie eines ca. 12-jährigen Jungen in unbekannte Richtung.



Für die Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Rostocker Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat diesbezüglich am 16.12.2022 zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr in der "Galerie Rostocker Hof" Beobachtungen gemacht und/oder kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder der Täterin geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell