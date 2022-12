POL-LWL: Bus prallte gegen Wartehäuschen

Sternberg (ots) -



In einer Buswendeschleife in Lenzen bei Mustin ist am Montagmorgen ein unbesetzter Bus gegen ein Wartehäuschen geprallt. Dabei wurde der Bus erheblich beschädigt. Unter anderem fielen drei Seitenscheiben aus dem Fahrzeug heraus. Das aus Betonelementen bestehende Wartehäuschen stürzte komplett ein. Der angerichtete Gesamtschaden steht noch nicht genau fest, jedoch dürfte er sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 13.000 Euro belaufen. Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch nicht genau bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Bus beim Befahren der Wendeschleife eine Ecke des Wartehäuschens gerammt. Der 61-jährige Busfahrer, der unverletzt blieb, fuhr zunächst weiter und informierte später die Polizei.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell