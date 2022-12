POL-LWL: Polizei registrierte bislang 13 Glätteunfälle - Situation auf Straßen bleibt angespannt

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Montag bislang 13 Glätteunfälle registriert (Stand 12:30 Uhr). Abgesehen von einem Fahrradfahrer, der sich bei einem Sturz in Wöbbelin leichte Blessuren zuzog, blieb es in den Fällen bei Sachschäden. Neben Unfällen in den Regionen Ludwigslust, Neustadt-Glewe, Grabow und Dömitz, kam es auch zu einzelnen Glätteunfällen in Sukow, Parchim und Hagenow. In Ludwigslust war ein Krankenwagen betroffen, der mit geringer Geschwindigkeit auf glatter Straße von der Fahrbahn abkam. Trotz des Einsatzes des Straßenwinterdienstes bleibt die Situation auf vielen Straßen weiterhin angespannt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell