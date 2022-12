POL-LWL: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer flüchtete nach Verkehrsunfall auf der Autobahn zu Fuß

Stolpe (ots) -



Ein betrunkener Autofahrer, der in der Nacht zu Samstag einen Verkehrsunfall verursacht haben soll, ist nach der Karambolage vom Unfallort geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein 32-jähriger Autofahrer nahe des Rastplatzes Stolpe zunächst mit seinem PKW gegen die Mittelschutzplanke gefahren sein. Der Mann fuhr weiter und kam erst mehrere hundert Meter weiter quer zu Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallfahrer soll dann zu Fuß vom Unfallort geflüchtet sein und sich in eine nahegelegene Tankstelle begeben haben. Die hinzugezogene Polizei stellte wenig später beim mutmaßlichen Unfallfahrer einen Atemalkoholwert von 3,15 Promille fest. Der 32-jährige VW-Fahrer wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Des Weiteren wurde das Unfallfahrzeug zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell