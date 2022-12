POL-LWL: Mehrere Glätteunfälle in der Region Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



In der Region zwischen Ludwigslust, Neustadt-Glewe und Dömitz haben sich am Montagvormittag bislang 9 Glätteunfälle ereignet (Stand 11:30 Uhr). Inwieweit dabei Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Einsetzender Regen auf gefrorenen Straßen hat zur extremer Glätte auf vielen Fahrbahnen geführt. Die Polizei appelliert weiterhin zur besonders vorsichtigen Fahrweise. Auch Geh-und Radwege sind von gefährlicher Glätte betroffen. Wenn möglich, sollte derzeit auf das Auto verzichtet werden.



