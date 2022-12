POL-LWL: Spiegelglatte Straßen in der Region Boizenburg - Polizei appelliert zur besonderen Vorsicht Kraftfahrer

Boizenburg (ots) -



Einsetzender Regen führt derzeit zu spiegelglatten Straßen in der Region Boizenburg. Derzeit können sich in einigen Bereichen Fahrzeuge nur mit Schrittgeschwindigkeit fortbewegen. Der Regen zieht unterdessen westwärts und wird in Kürze auch die anderen Regionen des Landkreises Ludwigslust Parchim erreichen. Dort ist dann ebenso mit extremer Straßenglätte zu rechnen. Die Polizei appelliert zur besonders vorsichtigen Fahrweise. Soweit wie möglich, sollte momentan von Fahrten abgesehen und das Auto stehengelassen werden.



