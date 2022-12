POL-HST: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat

Bergen auf Rügen (ots) -



Am Freitagabend, dem 16.12.2022 wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Bürger ein mutmaßlich gegenwärtig stattfindender Einbruch in Bergen auf Rügen mitgeteilt.



Demnach habe der Hinweisgeber gegen 20:30 Uhr zunächst zwei Personen auf einem Grundstück eines unbewohnten Gebäudes am Markt gesehen und kurz danach einen lauten Knall gehört. Er informierte die Polizei, welche umgehend zum Einsatzort verlegte. Dort angekommen, rannten sogleich zwei augenscheinlich männliche Personen davon. Einer von ihnen, ein 37-jähriger Tunesier, konnte durch die Polizei ergriffen werden. Der andere konnte erfolgreich fliehen. Allerdings ließ er seine Jacke am Tatort zurück. In eben dieser konnten Hinweise auf den Eigentümer gefunden werden, sodass ein erster Tatverdacht auf den weiteren Tatbeteiligten besteht.



Vor Ort konnten die Beamten eine beschädigte Fensterscheibe des leerstehenden Hauses feststellen. Ins Innere gelangten die Täter augenscheinlich nicht. Es wurden zunächst Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell