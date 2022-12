POL-GÜ: Diebe stehlen Transporter in Lichtenhagen-Dorf

Güstrow (ots) -



Bereits am 16.12.22 ist durch unbekannte Täter in Lichtenhagen-Dorf ein Fahrzeug entwendet worden. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Transporter des Fabrikats Opel Vivaro/Zafira in der Farbe grau. Laut Aussage des Geschädigten hatte er den Transporter ein paar Tage zuvor vor dessen Grundstück in einer Parktasche abgestellt.



Bislang liegen der Polizei keine Hinweise zum Tatgeschehen vor. Der Stehlschaden beträgt circa 35.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt zu dem Sachverhalt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller, Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell