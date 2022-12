POL-NB: Brand eines Reihenhauses in Greifswald

Greifswald (LK V-G) (ots) -



Am 18.12.2022, verständigte die Rettungsleitstelle des Landkreises

Vorpommern-Greifswald, gegen 13:25 Uhr, die Polizei darüber, dass ein

Wohnhaus in der Wolgaster Straße in Greifswald brennen soll.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein dortiges

Reihenhaus in Brand, bei dem der 85-jährige deutsche und alleinige

Bewohner durch Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden konnte.

Die genaue Brandursache ist gegenwärtig unklar, weshalb in Absprache

mit der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft Stralsund am Folgetag u.a.

ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen soll.



Seit den frühen Nachmittagsstunden waren für die Brandbekämpfung

insgesamt 68 Kameraden der Feuerwehren Greifswald und umliegender

Gemeinden mit 22 Fahrzeugen im Einsatz. Umliegende Straßen mussten

über viele Stunden zum Teil voll gesperrt werden. Zudem musste der

Strom für wenige Stunden in diesem Bereich abgestellt werden. Der

Kriminaldauerdienst Anklam kam zur Spurensuche und -sicherung zum

Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen, die gegenwärtig noch

andauern.



Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter des Polizeihauptrevieres

Greifswald leicht verletzt. Er wurde aufgrund des Verdachtes einer

Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gefahren. Der durch den Brand

entstandene Sachschaden wird zurzeit auf rund 250.000 Euro geschätzt.



