POL-NB: Betrunken auf dem Weg zu einem Schnellrestaurant

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Nach einem Bürgerhinweis kontrollierten Polizeibeamte des

Polizeihauptrevieres Neubrandenburg am Sonntagabend, dem 18.12.2022,

einen 41-jährigen Pkw-Fahrer, welcher gegen 20:00 Uhr aus Richtung

Altentreptow in die Vier-Tore-Stadt einfuhr.



Mit im Fahrzeug des in Neubrandenburg lebenden Deutschen befanden

sich dessen 15-jähriger Sohn und 13-jährige Tochter. Bei der

anschließenden Verkehrskontrolle erfuhren die Beamten, dass offenbar

der Besuch eines Schnellrestaurants das Ziel der Fahrt war.



Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Fordfahrer nicht. Diese wurde

ihm bereits im Vorjahr wegen einer Trunkenheitsfahrt gerichtlich

entzogen. Auch dieses Mal ergab sich der Anfangsverdacht, dass der

Neubrandenburger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein

durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,72 Promille.



Eine anschließende Blutprobenentnahme erfolgte im Klinikum

Neubrandenburg. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und

ein Strafverfahren gegen den 41-Jährigen eingeleitet. Die beiden

Kinder wurden durch die Polizei an die Mutter übergeben.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell