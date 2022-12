POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L 192 in der Ortslage Richtenberg

Richtenberg (LK V-R) (ots) -



Am 18.12.2022, gegen 23.50 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße

192 in Fahrtrichtung Franzburg in der Ortslage Richtenberg ein

Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw VW.



Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 24-jährige deutsche

Fahrzeugführer nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit

einem dortigen Grundstückszaun. Der aus der Region stammende junge

Fahrer und Alleininsasse in dem Fahrzeug blieb unverletzt. Als

vorläufige Unfallursache wird von sogenanntem Sekundenschlaf

ausgegangen. Der am Pkw und dem Zaun entstandene Gesamtsachschaden

wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt.



Der Pkw war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste

geborgen werden. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen des Verdachts

der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.





Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



