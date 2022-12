POL-NB: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Greifswald (LK V-G) (ots) -



Am 17.12.2022 kurz vor Mitternacht ereignete sich in der

Thomas-Müntzer-Straße in Greifswald ein Verkehrsunfall mit einem

alleinbeteiligten Pkw Smart.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 51-jährige

deutsche Smart-Fahrer gegen 23:40 Uhr die Thomas-Müntzer-Straße aus

Richtung Ladebower Chaussee, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und

überschlug sich anschließend. Der Pkw Smart blieb in der weiteren

Folge auf dem Dach liegen und der Fahrzeugführer flüchtete zunächst.

Daraufhin wurde eine Suche mit Einbeziehung eines Fährtensuchhundes

veranlasst. Letztlich konnten Rettungskräfte den vermeintlich

verletzten Tatverdächtigen aufgreifen und dem Klinikum Greifswald

zuführen.



Für die eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald

ergab sich der Verdacht, dass der aus dem Raum Greifswald stammende

Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, weshalb zur

Beweismittelsicherung eine Blutprobenentnahme bei dem 51-Jährigen

veranlasst wurde.



Zudem wurde der Pkw zur Spurensicherung sichergestellt. Der durch den

Verkehrsunfall entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf

rund 10.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 51-Jährige

muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und

des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.





Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell