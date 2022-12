POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 31 bei Bugewitz

Anklam-Land (LK V-G) (ots) -



Am 18.12.2022, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße

31 zwischen Ducherow und Leopoldshagen ein Verkehrsunfall mit zwei

verletzten Personen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die 25-jährige deutsche

Fahrzeugführerin mit einem PKW VW Multivan in einer Rechtskurve

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn

nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug sich das

Fahrzeug und die Fahrzeugführerin wurde in diesem eingeklemmt. Die

schwerverletzte Fahrerin sowie die 21-jährige deutsche Beifahrerin

wurden für die weitere medizinische Untersuchung in das Krankenhaus

nach Ueckermünde gefahren. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr

fahrbereit und wurde durch einen Abschleppunternehmen geborgen. An

dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von

6.000 Euro.



Die Freiwilligen Feuerwehren Ducherow und Leopoldshagen waren mit

insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort. Weiterhin waren

zwei Rettungswagen und ein Notarzt für die umgehende medizinische

Versorgung vor Ort unterstützend im Einsatz. Die L 31 musste aufgrund

der Bergungsarbeiten für ungefähr 45 Minuten vollgesperrt werden.





Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



