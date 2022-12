POL-NB: Tödlicher Bahnunfall bei Barth

Barth (LK V-R) (ots) -



Am 18.12.2022, gegen 10:10 Uhr, ereignete sich auf der Bahnstrecke

zwischen Barth und Velgast ein schwerer Bahnunfall, bei dem eine

14-jährige Deutsche tödlich verletzt wurde.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Jugendliche mit einem

Fahrrad den Kenzer Landweg westseitig des Bahndamms und überquerte

die Gleise im Bereich eines Personenüberganges Höhe des

Bahnkilometers 28,6, offenbar ohne auf den herannahenden Zug aus

Barth in Richtung Velgast zu achten. Durch den Zusammenprall mit der

Regionalbahn 18879 im Frontbereich erlitt die 14-Jährige aus der

Region tödliche Verletzungen.



Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme, Spurensuche und - sicherung

durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der Bundespolizei und

Landespolizei wurde die Bahnstrecke bis etwa 13:00 Uhr voll gesperrt.

Unterstützend kamen Rettungsdienst und Feuerwehr sowie ein

alarmiertes Kriseninterventionsteam des Landkreises Vorpommern-Rügen

zum Einsatz.



Die betroffenen vier Fahrgäste in dem Zug wurden durch die

eingesetzte Feuerwehr zum nächsten Bahnhof gefahren, um dort mit

Anschlussverbindungen die Weiterfahrt anzutreten. Zudem befanden sich

noch zwei Mitarbeiter des Bahnpersonals in der Regionalbahn.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bei diesem Unfallgeschehen

aufgenommen. So gilt es die genauen Umstände, insbesondere das

Handeln der 14-Jährigen und das des 54-jährigen deutschen Lokführers

aufzuklären. Hierzu wurde wie in solchen Fällen üblich ein

Todesermittlungsverfahren sowie ein Strafverfahren wegen des

Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Die Ermittlungen

dauern gegenwärtig noch an.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell