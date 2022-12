POL-HRO: Unbekannte Täter zerstechen Autoreifen in Güstrow

Güstrow (ots) -



Seit dem 16.12.2022 kam es in Güstrow, im Bereich des

Ulrichsplatzes/Heidewegs zu diversen Sachbeschädigungen an PKW. In

allen Fällen wurden durch unbekannte Täter mittels eines spitzen

Gegenstandes Fahrzeugreifen von bisher neun PKW zerstochen. Der

Haupttatzeitraum konnte auf den 17.12.2022, in der Zeit von 17:00 Uhr

bis 23:30 Uhr, eingeschränkt werden.



Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Taten geben oder hat den oder

die Täter bei der Tathandlung beobachtet? Bitte melden Sie sich bei

der Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843 266-0, unter

www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Christine Teschen

Polizeihauptkommissarin

Polizeihauptrevier Güstrow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





