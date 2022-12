POL-NB: Gemeinsamer Polizei- und Rettungseinsatz in Waren (Müritz)

Waren (Müritz) - LK MSE (ots) -



Am 17.12.2022, gegen 20:40 Uhr, kam es in Waren (Müritz), im

Windmühlenweg, zu einem gemeinsamen Einsatz der Freiwilligen

Feuerwehr sowie Beamten des Polizeihauptrevieres in Waren. Grund war

die Mitteilung der Rettungsleitstelle über einen dortigen Brand in

einem Einfamilienhaus. Unterstützend kam ebenfalls die Besatzung

eines Rettungsfahrzeuges zum Einsatz.



Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet eine Waschmaschine in einem

Hauswirtschaftsraum in Brand. Als derzeitige Brandursache wird ein

technischer Defekt angenommen. Hinweise, die für eine Straftat

sprechen, liegen aktuell nicht vor. Die Freiwillige Feuerwehr Waren

(Müritz), die mit 24 Kameraden und vier Einsatzfahrzeugen im Einsatz

war, konnte den Brand löschen. Die 83-jährige deutsche Bewohnerin und

ihr 88-jähriger deutscher Ehemann konnten nach kurzer ambulanter

Begutachtung in ihre Häuslichkeit zurückkehren. Der durch den Brand

entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf rund 500 Euro geschätzt.



