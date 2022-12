POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Plau am See (ots) -



Am 17.12.2022 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Plau am See. In der Langen Straße Ecke Quetziner Straße wurde eine Frau mit ihrem Rollator von einem PKW erfasst, als diese die Straße überquerte. Die Frau (91 Jahre) verstarb kurz darauf im Krankenhaus in Plau am See. An der Unfallstelle kamen Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr sowie die DEKRA zur Unfallursachenermittlung zum Einsatz. Die Unfallstelle war bis 20:40 Uhr voll gesperrt.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell