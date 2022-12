POL-HRO: Einbruchsdiebstahl in der Seestraße in Plau am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Plau am See (ots) -



Am 17.12.2022 gegen 16:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es in einer leerstehenden Hotelanlage in der Seestraße in Plau zu einem Einbruch kam. Durch einen Verantwortlichen wurden zwei Täter am Objekt festgestellt. Es sollten sich noch weitere Täter im Objekt befinden. Durch die eingesetzten Polizisten aus Parchim, Röbel und Plau konnten die zwei Täter festgestellt werden. Weitere Personen konnten in dem Objekt aber nicht angetroffen bzw. festgestellt werden. Bei den zwei angetroffenen Tatverdächtigen stellten die Beamten Einbruchswerkzeug fest. Des Weiteren konnten am Objekt bereits zum Abtransport bereitgestellte Fernseher festgestellt werden. In Tatortnähe befand sich der PKW der Tatverdächtigen. In diesem befand sich bereits Diebesgut, welches vermutlich aus dem Hotel stammte. Gegen die zwei deutschen Tatverdächtigen wurde Strafanzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls erstattet. Beide wurde im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen



Bornmann-Bartels

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Plau am See



