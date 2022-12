POL-NB: Zwei Verletzte nach Unfall auf der BAB 20; zwischen Ausfahrt Neubrandenburg Ost und Friedland; LK MSE

Altentreptow (ots) -



Aus bisher ungeklärter Ursache kam am 17.12.2022, gegen 14:15 Uhr ein PKW Ford C-Max auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Friedland nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die litauischen Insassen , der 51-jährige Fahrer und sein 50-jähriger Beifahrer, wurden mit Verletzungen in das Klinikum Neubrandenburg gebracht.Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 5000,-EUR.

Die Richtungsfahrbahn Berlin musste zeiweise voll gesperrt werden, sodass es zu Behinderungen kam.





Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.+4939555822131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell