POL-HRO: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung mit einer getöteten Person

Lenschow (LK LuP)



Am 17.12.2022 gegen 08:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem

Brand in Lenschow/Herzberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim).



Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Schwelbrand in einem

Einfamilienhaus. Dieser entstand vermutlich im Bereich des

Wohnzimmers. Das gesamte Haus wurde stark verrußt. Die 85-jährige

Bewohnerin konnte sich nicht rechtzeitig retten und ist im Haus

verstorben. Für Ermittlungen am Brandort war der Kriminaldauerdienst

Ludwigslust im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete die

Beschlagnahme des Brandortes und den Einsatz eines

Brandursachenermittlers an. Der Sachschaden wird mit 250.000 Euro

angegeben. Derzeit wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.



