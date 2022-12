POL-NB: PKW Hyundai in Friedland entwendet

Friedland/ M. (ots) -



In der Nacht zum Samstag, 17.12.2022 entwendeten bisher unbekannte Täter einen blauen PKW Hyundai Bayon, amtliches Kennzeichen MST-AG 100 im Wert von etwa 20.000 EUR. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohauses. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedland Telefon 039601300224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizei.mvnet.de zu melden.



