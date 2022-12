POL-NB: Aufgesprengter Zigarettenautomat in Ulrichshusen

Waren (ots) -



Am 16.12.2022 gegen 21:40 Uhr, wurde ein freistehender

Zigarettenautomat in der Ortschaft Ulrichshusen durch unbekannten

Täter, vermutlich durch das Einleiten von Gas, aufgesprengt. Der

Zigarettenautomat wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Die

unbekannten Täter entwendeten eine unbekannte Anzahl von

Zigarettenschachteln. Die Münzgeldbox des Automaten sowie das darin

enthaltenen Münzgeld konnte, ebenso wie zwei Schachtel Zigaretten,

sichergestellt werden. Zu Beschädigungen im Umfeld ist es nicht

gekommen. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die

Kriminalpolizei Neubrandenburg kam zur Spurensicherung zum Einsatz.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell