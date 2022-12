POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger

Schwerin (ots) -



Am 16.12.2022 wurde gegen 14:00 Uhr ein 56-jähriger Fußgänger bei

einem Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall ereignete sich an der

Straßenbahnhaltestelle Zoo in der Bernhard-Schwentner-Straße.



Nach ersten Ermittlungen rutschte der Fußgänger an den Bahngleisen

aus, als die Straßenbahn losfuhr. Durch den Sturz geriet er mit einem

Fuß ins Gleisbett und wurde dort trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung

von der Straßenbahn erfasst und verletzt. Er wurde zur weiteren

Behandlung mit dem RTW ins Helios Klinikum verbracht.



An der Straßenbahn entstand ein leichter Sachschaden. In Folge der

Gefahrenbremsung wurde in der Straßenbahn kein weiterer Fahrgast

verletzt.



Anika Pasch

Polizeioberkommissarin

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell