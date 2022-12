POL-ANK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden bei Rossow

Pasewalk (ots) -



Heute Morgen (16. Dezember 2022, gegen 06:00 Uhr) ist es auf der Bundesstraße 104 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Glück niemand verletzte wurde, es entstand jedoch ein hoher Schaden von etwa 25.000 Euro.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 53-jährige deutsche Fahrer eines Skoda die Bundesstraße 104 aus Richtung Rossow kommend in Richtung Löcknitz, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem ihm entgegenkommenden Transporter samt Anhänger kollidierte. Sowohl der 53-Jährige als auch der 42-jährige polnische Fahrer des Transporters wurden dabei nicht verletzt.



An allen Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Die Fahrbahn musste für eine kurze Zeit voll gesperrt werden.



