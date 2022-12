POL-HST: Vorgärten sind keine Selbstbedienungsläden

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am heutigen Freitagmorgen, dem 16.12.2022 wurde die Polizei über eine vermeintliche Diebin in Ribnitz-Damgarten informiert. Diese wurde gegen 06:30 Uhr auf Höhe Straße des Aufbaus vermeintlich auf frischer Tat angetroffen und würde gegenwärtig festgehalten.



Die Beamten machten sich umgehend auf den Weg. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine 59-jährige deutsche Frau mit auffälliger Weihnachtsdeko durch die aufmerksamen Hinweisgeber festgestellt und angehalten. Der Gesamtsituation erweckte bei ihnen den Eindruck, als hätte die Frau die Sachen gerade aus einem Vorgarten entwendet. Um die Sache zu klären, holte man die Polizei hinzu. Die stellte dann schnell fest, dass die Frau mit 1,91 Promille erheblich alkoholisiert war. Erklärungen, wem die Weihnachtsdeko gehöre oder woher diese stamme, hatte sie keine. Eine entsprechende Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls wurde aufgenommen und die Frau durfte ihren Weg fortsetzen - allerdings ohne die Weihnachtsdeko, die wurde vorerst sichergestellt. Eine Absuche im Bereich führte bisher nicht zum Auffinden eines Tatortes oder Geschädigten.



Zeugen und Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750 zu melden.



