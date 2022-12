POL-HST: Einbruch in ehemaliges Altenpflegeheim

Prohn (ots) -



Am Donnerstag, dem 15.12.2022 wurde der Polizei über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein augenscheinlich gegenwärtiger Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in Prohn gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen haben sich gegen 17:45 Uhr unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäude in der Wizlawstraße verschafft und sollten laut Augenzeugenbericht noch im Gebäude sein.



Die mit Sonder- und Wegerechten heraneilenden Polizisten aus den Polizei(haupt)revieren Stralsund und Barth stellten bei einer anschließenden Durchsuchung des Gebäudes keine Täter fest, allerdings fanden sie Spuren, die auf einen Einbruch und den versuchten Diebstahl eines Notstromaggregats hindeuteten.



Die eingesetzten Polizisten haben vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung aufgenommen.



