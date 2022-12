POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung- 14-Jähriger aus Gnoien wird vermisst

Güstrow (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Seit dem 14.12.2022, 07:30 Uhr, wird Jonas Spaller aus Gnoien vermisst.



Alle notwendigen Informationen und ein Foto sind auf unserer Homepage unter folgendem Link abrufbar:



https://t1p.de/dvyas



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Teterow unter 03996 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



